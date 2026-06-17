Housemarque möchte den Erfolg von FromSoftwre bei der Schaffung einer eigenen Nische wiederholen

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Die letzten beiden Titel von Housemarque haben das Rad des Gamings nicht gerade neu erfunden, wenn man sie auf die absoluten Basics reduziert. Doch wie FromSoftwares Version des Fantasy-RPGs hat Housemarque mit seiner einzigartigen Mischung aus Bullet Hell und Roguelike seinen eigenen Stempel hinterlassen und eine Nische geschaffen, die hoffentlich immer mehr Aufmerksamkeit auf sich zieht, bis es ein eigenes Subgenre hat, wie wir es heute bei Soulslikes haben.

Im Gespräch mit The Game Business sagte Studioleiter und Mitgründer von Housemarque, Ilari Kuittinen, dass das, was er "Bullet Ballet" nennt, sehr wohl eine engagierte und leidenschaftliche Hardcore-Fangemeinde aufbauen könnte.

"FromSoftware macht schon sehr lange ein ähnliches Genre und hat ihre Fangemeinde aufgebaut. Wir haben zwei einzigartige Spiele veröffentlicht. Returnal, Saros. Das ist eine Art Neues, über das man den Markt aufklären muss, damit die Leute sagen: 'Hey, diese Flow-Zustände sind wirklich cool'", sagte Kuittinen.

"FromSoftwares Reise von King's Field zu dem, was sie heute sind... Wir gehen nicht davon aus, dass wir auch nur annähernd so weit wären. Aber [wie sie] werden wir unseren Kern behalten und den Markt weiter aufklären, dass das das coolste Spiel ist, das man spielen kann. Das ist unser Ziel."

Housemarque ist sich bewusst, dass es Zeit brauchen kann, bis seine Spiele Fuß fassen. Das war bei Returnal der Fall, und hoffentlich wird es auch bei Saros nach einem etwas holprigen Start so sein. Was als Nächstes kommt, hat Housemarque bereits einige Pläne, aber sein Nachfolgespiel könnte nicht auf dem gleichen Niveau wie Saros sein.