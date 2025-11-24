House of the Dragon erscheint Verlängerung der vierten Staffel, wird 2028 Premiere haben

HQ

Game of Thrones und A Song of Ice and Fire Fans werden 2026 ernsthaft behandelt, da HBO Max nicht nur The Hedge Knight: A Knight of the Seven Kingdoms zu Jahresbeginn debütieren wird, sondern auch kurz darauf im Sommer mit der dritten Runde von House of the Dragon Episoden folgen wird. Es wurde noch kein festes Datum genannt, wann House of the Dragon wieder auf der Streaming-Plattform erscheinen wird, aber wir wissen, dass es nicht das letzte Mal sein wird, dass wir die Besetzung sehen werden.

Deadline berichtet, dass House of the Dragon von HBO für eine vierte Staffel verlängert wurde. Es wurde sogar bekannt gegeben, dass diese kommende Episodenrunde 2028 erscheinen wird, was bedeutet, dass es eine zweijährige Wartezeit bedeutet – etwas, womit die Fans der Serie inzwischen sehr vertraut sind.

Das wirft natürlich die Frage auf, wie lange House of the Dragon noch laufen wird. Showrunner Ryan Condal hatte ursprünglich mit vier Staffeln gerechnet, aber wenn die Fans weiterhin zuschauen und Lob teilen, könnte dies verlängert werden, da die Entscheidung über einen endgültigen Punkt erst getroffen wird, wenn Staffel 4 abgeschlossen ist.