Horror im Roguelike-Deckbuilder The Zibbo Show "ist nicht direkt in deinem Gesicht: Irgendetwas stimmt nicht ganz"

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Eines der interessantesten Indie-Projekte, von denen wir letzten Monat im IndieDevDay-Bereich der MAD Games Show in Madrid erfahren haben, war The Zibbo Show, ein weiterer Roguelike-Deck-Builder, ja, aber mit einem faszinierenden Setting und ein paar Wendungen in der bewährten Formel.

Der leitende Designer und Programmierer von Tessera Studios, Pere Suau bzw. Víctor Hernández, erzählten uns im untenstehenden Video von ihrem frischen Ansatz.

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"Wir haben uns in einer Art amerikanischer TV-Show etabliert, das heißt", erklären sie in Bezug auf das leicht verstörende Setting. "Ich meine, es ist irgendwie Horror, aber es ist kein aufdringlicher Horror, es ist nur ein bisschen subtil, deshalb denke ich, dass das hier ein bisschen anders ist als andere Spiele dieses Genres. [...] Die Erzählung ist sehr leicht, wir wollen nicht, dass die Spieler viele Dialoge überspringen müssen, aber es ist einfach das Setting selbst. Man sieht, dass etwas fehlt, etwas stimmt nicht ganz."

Was das eigentliche Gameplay angeht, gibt es eine eigenartige Würfelmechanik, die für Genre-Fans vielleicht etwas für Aufruhr sorgen könnte:

"Du spielst in einem 3x3-Raster, du platzierst Würfel, hast 9 Würfel, legst Würfel in die Spalten, und wenn du denselben Würfel in dieselbe Spalte wie dein letzter Würfel legst, multiplizierst du die Punktzahl. Also sammelt man weiterhin Punkte mit den Würfeln und multipliziert, aber man kann auch die Würfel des Feindes zerstören, denn wenn man die gleiche Zahl wie der Gegner in dieselbe Spalte legt, wird er zerstört."

Gibt es Platz in deinem Kartenspiel für die kommende The Zibbo Show oder bist du immer noch zu süchtig nach dem aktuellen Slay the Spire 2? Hinterlasse unten einen Kommentar und spiel das vollständig untertitelte Interview vor der kommenden Zibbo-Beta für weitere Details an.