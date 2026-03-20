Horizon Worlds VR bleibt online, da Meta versucht, die Plattform für die Unterstützung bestehender Spiele beizubehalten

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Das eigentliche Konzept von Metas Horizon Worlds war es, eine vielfältige und breite Metaverse-Plattform zu schaffen, doch sie setzte sich nie wirklich durch und geriet bald in Vergessenheit. Anfang dieser Woche entschied Meta, dass es genug sei und die Zeit gekommen sei, die Herangehensweise an die Plattform zu ändern, insbesondere die VR-Unterstützung zu stoppen und sie nur noch zu einem webbasierten und Smartphone-Erlebnis zu machen – eine Entscheidung, die tatsächlich einige Leute störte.

Viele waren enttäuscht über die Nachricht, da Horizon Worlds VR als Plattform genutzt wurde, um andere VR-Projekte und Spiele zu erreichen, und das Wegfallen der VR-Unterstützung diese anderen Erlebnisse daher unzugänglich machen würde. Wenn Sie Teil der lautstarken Community waren, die Unzufriedenheit mit Metas Entscheidung geäußert hat, könnte es interessant sein zu hören, dass der Technologie-Gigant seine Entscheidung zurücknimmt.

Wie von UploadVR festgestellt wurde, hat Meta-CTO Andrew Bosworth den Fans eine Antwort geteilt, in der er erwähnt, dass die VR-Unterstützung für Horizon Worlds VR weiterhin bestehen bleibt – alles im Rahmen einer Bemühung, die Unterstützung bestehender Spiele zu fördern.

"Ich habe hier ein wenig gute Nachrichten für dich. Wir haben heute sogar beschlossen, Horizon Worlds weiterhin in VR für bestehende Spiele zu belassen, um die Fans zu unterstützen, die sich gemeldet haben, wie du selbst, die sich wirklich dafür interessieren.

"Die Horizon Unity Runtime-Spiele werden nicht auf dem Handy funktionieren, sondern nur in VR. Wir bringen keine neuen Spiele – der Großteil unserer Energie fließt in Mobile und die Meta Horizon Engine dort. Der Grund dafür ist, dass dort bereits der Großteil der Energie der Konsumenten und Schöpfer war, und wir setzen darauf. Aber für Leute, die bereits Spiele haben, die ihnen gefallen und die sie in Horizon Worlds nutzen, können sie die Horizon Worlds-App herunterladen und sie in absehbarer Zukunft in VR nutzen."

Allerdings gibt es einen Haken an dieser Entscheidung, denn in erster Linie von VR-Spielen profitieren von diesem Backtracking, aber solche, die für Desktop oder Mobilgeräte entwickelt wurden und VR-Unterstützung bieten, könnten in Zukunft Probleme bemerken. Das scheint daran zu liegen, dass Meta seine Eier in die Nicht-VR-Version der Horizon Engine setzt und versucht, sich vom VR-Element zu entfernen, auch wenn es weiterhin verfügbar bleibt, damit Nutzer es weiterhin nutzen können.