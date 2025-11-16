Horizon überschreitet weltweit 40 Millionen Verkäufe

HQ

Das Horizon-Franchise setzt sein stetiges Wachstum fort, obwohl es auf dem Weg dorthin einige Kritik einstecken musste. Inzwischen ist klar, dass das postapokalyptische Abenteuer von Guerrilla es in relativ kurzer Zeit geschafft hat, zu einer der größten Cashcows von Sony zu werden. Zumindest nach Informationen des NCSoft-Chefs, der kürzlich bei einer Veranstaltung in Boston enthüllte, dass die Horizon-Spiele weltweit mehr als 40 Millionen Mal verkauft wurden. Das ist ein Anstieg von zwei Millionen im Vergleich zum Juli letzten Jahres.

Das Wachstum ist beeindruckend und beweist, dass das Horizon-Franchise einige sehr lange Beine hat und es schafft. Und dass es gelingt, das Engagement der Spieler aufrechtzuerhalten, da seine Popularität immer weiter wächst. Dies wurde weiter verstärkt, da Sony sowohl Erweiterungen als auch Spin-offs auf der Grundlage von Aloy und ihrer Welt auf den Markt gebracht hat. Und da das kommende MMO Sony und Guerrilla sind, haben sie sehr klar, dass sie nicht vorhaben, langsamer zu werden, und die postapokalyptische Welt und ihre Roboter-Dinosaurier weiter aufbauen und erweitern wollen.

Was hältst du von den Horizon-Spielen und hoffst du auf weitere Titel über das bereits angekündigte MMO hinaus?