Horizon Steel Frontiers Entwickler wollen das Spiel auf der PS5, aber es liegt nicht mehr in ihrer Hand.

Letzte Woche wurde endlich das Horizon MMO vorgestellt, und NCSofts Interpretation der Welt und Reihe von Guerrilla Games hat viele Fans interessiert. Ein großes Problem wurde jedoch entdeckt, als die Leute anfingen, auf welchen Plattformen sie Horizon Steel Frontiers spielen könnten.

Leider scheint das Spiel zumindest momentan nicht auf der PS5 zu starten. Im Gespräch mit dem japanischen Medium 4Gamer (über Eurogamer) sagten die Entwickler von Horizon Steel Frontiers, dass diese Entscheidung nicht in ihrer Hand liege.

"Wir würden es gerne tun, aber es ist nichts, was wir selbst entscheiden können, daher möchten wir mit den Gesprächen fortfahren", sagten sie.

Dies hat zu Spekulationen geführt, dass Sony das Unternehmen ist, das Horizon Steel Frontiers von der Konsole fernhält. Seltsam, wenn man bedenkt, dass das Franchise zum Start bisher auf Sony-Plattformen beschränkt war, aber wir wissen das nicht sicher und können vorerst nur spekulieren. Derzeit bleiben PC und Mobilgeräte die Plattformen für Horizon Steel Frontiers, wenn es erscheint.