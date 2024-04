Horizon Forbidden West (PC)

HQ

HQ

Es ist noch gar nicht so lange her, dass Horizon Forbidden West für die PlayStation 5 veröffentlicht wurde, also mindestens zwei Jahre. Ich habe es damals durchgespielt und einen Großteil meiner Zeit damit genossen. Aloys Reise durch die Forbidden West war bunt und voller cooler Erlebnisse, aber ich fand auch, dass es eine Menge Polsterung gab, die nicht unbedingt so interessant war. Jetzt wurde eine PC-Version veröffentlicht, die ich in den letzten Wochen gespielt habe, und ich möchte hier ein wenig mehr über diese Erfahrung sprechen, sowohl um dem Spiel eine weitere Runde im Rampenlicht zu geben, als auch um etwas Licht auf diese spezielle Version zu werfen.

Ich habe mir einen überteuerten neuen PC zugelegt, der meine Ersparnisse aufgezehrt hat, aber er kann Spiele in 4K/60fps ausführen, und Raytracing läuft auch einigermaßen gut. Als ich also Horizon Forbidden West bekam, dachte ich, mal sehen, was meine schicke Grafikkarte kann.

Horizon Forbidden West war auf der PlayStation 5 großartig und auf dem PC ist es nur noch besser geworden. Nahezu jede erdenkliche moderne Grafiktechnologie ist in vollem Umfang zu sehen. Horizon Forbidden West läuft auf meinem PC traumhaft und ist für kleinere Rechner nicht allzu anspruchsvoll, da der Ressourcenfresser Ray-Tracing im Spiel nicht zum Einsatz kommt. Das macht das Spiel aber keineswegs hässlicher, und wenn man zwischen den Kämpfen gegen die tierähnlichen Maschinen eine kleine Pause einlegt, kann einem ein Sonnenuntergang über der schönen Welt den Atem rauben. Es ist ein fantastisch atmosphärisches Spiel, wenn die Grafik am besten ist. Die Maschinen sind immer noch super beeindruckend gemacht und sowohl immens detailliert als auch furchteinflößend, und mit 60fps sind ihre Animationen noch beeindruckender als zuvor. Die meisten Charaktere sind auch beeindruckend gemacht, aber es gab die Tendenz, dass diejenigen, die man am Anfang trifft, ausgefeilter erscheinen als die, die man trifft, je weiter man im Spiel vordringt. Das ist keine gute Sache. Außerdem gibt es später im Spiel einige sehr hässliche Fehler in einigen der Texturen, die mir nicht aufgefallen sind, als ich das Spiel vor ein paar Jahren auf PlayStation gespielt habe. Insgesamt war die Konvertierung auf den PC jedoch hervorragend, und Nixxes, die die Konvertierung durchgeführt haben, hat hervorragende Arbeit geleistet, von der andere Entwickler lernen könnten.

Werbung:

Eine weitere Sache, in die Nixxes ein A+ geschafft hat, ist die Steuerung, die nun mit Maus und Tastatur, aber natürlich auch mit dem Controller erledigt werden kann. Ich habe mit Maus und Tastatur gespielt, nur um es auszuprobieren, und zum größten Teil funktioniert es perfekt. Ich habe jedoch festgestellt, dass vor allem Schüsse vom Bogen ungenau wirken können, bei denen Schläge, die man erwartet, nicht ganz dort landen, wo sie sollten. Das ist nicht spezifisch für die PC-Version, sondern etwas, das mir auch auf der PlayStation 5 aufgefallen ist. Und dann gibt es einfach noch viele Tasten, die am PC gesteuert werden müssen. Dies ist wahrscheinlich ein allgemeines Problem, wenn Konsolenspiele auf den PC kommen, aber ich habe mich oft dabei ertappt, wie ich beim Schleichen die Windows -Taste auf meiner Tastatur gedrückt habe, was das Spiel minimiert hat. Das ist ziemlich ärgerlich, wenn es mitten in einer adrenalingeladenen Sequenz passiert, in der man um eine Herde grasender Schnappmaulwüste herumschleichen muss. Es ist jedoch eine Kleinigkeit, die man leicht überleben kann, da es glücklicherweise das Spiel pausiert, wenn es passiert, aber die Tasten sind einfach nicht richtig angeordnet. Ich habe das schon in vielen Spielen erlebt Horizon Forbidden West, also ist es wahrscheinlich nur ein Problem, das in bestimmten Situationen schwer zu vermeiden ist.

Etwas, das für mich nicht so gut funktionierte, war die Story. Die Hauptgeschichte und Aloys Kampf, die Welt vor dem erneuten Aussterben zu bewahren, ist fantastisch unterhaltsam und faszinierend. In dieser Fortsetzung von Horizon Zero Dawn spürt man, wie die Verantwortung schwer auf Aloy, der rothaarigen Heldin, lastet. Sie scheint während des größten Teils des Spiels sehr unter Druck zu stehen durch die Verantwortung, die ihr von ihrer Schöpferin Elisabet Sobeck übertragen wurde, von der sie auch ein Klon ist. Diese Verantwortung macht es auch völlig lächerlich, als Aloy in einer der vielen kleinen Stammesstädte ankommt und die Aufgabe hat, die Tasche eines der offensichtlich ahnungslosen NPCs voller Blumen zu finden, die eines der Monster gestohlen hat. Aloy wird die Retterin von Meridian genannt, und jeder in Horizon s Version von Nordamerika weiß das, also wie diese Stammesangehörigen sich dazu durchringen können, sie als Laufbursche zu benutzen, ist geradezu beleidigend, dass Guerrilla Games, die ursprünglichen Schöpfer des Spiels, bei einigen der Aufgaben, mit denen Aloy beauftragt ist, so einfallslos waren. Außerdem sind einige der Charaktere, die man trifft, einfach super langweilig, was mir bei meinem ersten Durchspielen auf PlayStation 5 nicht aufgefallen ist. Ihr Schreibstil ist langweilig, ihre Synchronsprecher sind schlecht und unengagiert, und man möchte ihre idiotischen Aufgaben überspringen, die sie ihre kranken Onkel hätten erledigen lassen können. Du machst sie nur, um neue Fähigkeiten zu erwerben, nicht, weil sie in irgendeiner Weise inspirierend sind. Das Gute daran ist, dass es Lust macht, die supercoole Hauptgeschichte mehr zu erleben. Ich weiß nicht, ob der Kontrast zwischen den sinnlosen Aufgaben und der wahnsinnig tollen Geschichte beabsichtigt ist, aber wenn es so ist, funktioniert es.

Werbung:

In der riesigen offenen Welt von Horizon Forbidden West gibt es viele Dinge zu tun, und es kann überwältigend sein, auf die Karte zu schauen und die vielen Symbole für Dinge zu sehen, die man tun kann. Allerdings sind nicht alle gleich spannend. Da gibt es zum Beispiel diese Metallblumen, die man erst gegen Ende des Spiels öffnen kann. Sobald Sie endlich die Werkzeuge haben, um sie zu öffnen, stellen Sie fest, dass sie oft nur Ressourcen und manchmal sogar kleine Teile der Geschichte enthalten. Das Gleiche gilt für das, was das Spiel Firegleam nennt, das sind diese roten Flecken an den Wänden, die Aloy in die Luft jagen kann. Diese speichern auch oft Ressourcen, aber sie werden mehr genutzt als die Blumen. Was ich damit sagen will, ist, dass es eine Menge Polster im Spiel gibt, und ich persönlich denke, dass es ohne all diese mehr oder weniger trivialen Aufgaben kürzer und fokussierter hätte sein können. Das Coole ist, dass sich hinter einigen dieser Symbole gute Inhalte verbergen, aber man muss sie alle durchgehen, um sie zu finden, was ein bisschen nervig ist. Ich hoffe, dass das letzte Spiel der Trilogie mehr Substanz hat als Forbidden West. Nicht jedes Spiel muss hundert Stunden Spielzeit haben, wenn man in der Hälfte dieser Zeit gute Unterhaltung bekommen kann. Es ist jedoch nicht nur Forbidden West, das an dieser Krankheit leidet, es sind generell zu viele Spiele mit offenen Welten.

Lohnt es sich also, Horizon Forbidden West auf dem PC zu spielen? Ja, sehr sogar. Das Spiel ist insgesamt eine hervorragende Umsetzung des PlayStation-Spiels. Die Hauptgeschichte ist super cool und die Grafik ist wunderschön. Es gibt hier und da ein paar Kleinigkeiten, aber Horizon Forbidden West ist ein hervorragendes Spiel, das von so vielen Menschen wie möglich erlebt werden sollte. Er hat es verdient.