Hoppers Regisseur enthüllt einen frühen Animationstest, sodass sich alle fragen, warum Disney die 2D-Animation aufgegeben hat

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Nach einer Reihe von Veröffentlichungen, die es nicht ganz schafften, die Herzen der Menschen so zu erobert wie früher, scheint Hoppers das Gefühl des Unternehmens zurückgebracht zu haben. Zumindest im kritischen Bereich. Um den Erfolg des Films zu feiern, zeigte Regisseur Daniel Chong ein frühes Animationstestmaterial von vor sechs Jahren.

Dieser kurze Clip, der vom Animator Lorenzo Fresta stammt, zeigt Mabel, wie sie König Georg folgt und "völlig in die natürliche Welt eintaucht, wo Himmel und Fluss fast dasselbe sind." Es ist ein kurzer Moment, aber der Kunststil war so fesselnd, dass sich einige Fans gefragt haben, warum Disney so darauf besteht, die 2D-Animation endgültig aufzugeben.

"Wenn der ganze Film 2D-Animation wäre, hätte mich ein Freund dazu bringen können, ihn zu sehen", steht in einem Kommentar unter Chongs Post. "Ich sage das mit aller Aufrichtigkeit. Dieser Film sieht schon großartig aus, aber in 2D hätte er absolut fantastisch ausgesinn. Wir brauchen großformatige 2D-Animationen zurück in Kinos", sagte ein anderer Kommentator.

Nach den schlechten Kassenerfolgen von Filmen wie Treasure Planet und Der Prinzessin und der Frosch gab Disney die 2D-Animationsfilme auf. Pixar war jedoch schon immer ein 3D-Studio, daher sollte es niemanden überraschen, dass Hoppers seinen 3D-Stil annimmt. Sollte das Studio jedoch jemals einen 2D-Film machen wollen, scheint es dort ein bedeutendes Publikum geben zu können, das darauf wartet.