Honda streicht die meisten kommenden Elektrofahrzeuge aufgrund der Marktbedingungen ab

Honda hat abrupt mehrere große Elektromodelle, darunter den kommenden Acura RSX, abrupt eingestellt, als Teil einer umfassenderen Neubewertung seiner EV-Strategie, wie Honda selbst in einer Pressemitteilung angekündigt hat.

Das Unternehmen bestätigte, dass es die Entwicklung von drei geplanten Modellen eingestellt hat; den Honda 0 SUV, die Honda 0 Limousine und den ACURA-gebrandeten RSX-Crossover. Die Fahrzeuge sollten ursprünglich Galionsfiguren für Hondas nächste Generation von eigenen Elektroautos sein.

Alle drei Modelle sollten in diesem Jahr in wichtigen Märkten erscheinen und sollten im EV-Produktionszentrum von Honda in Ohio gebaut werden.

Die Absage erfolgt, während Honda unter steigendem finanziellen Druck und langsameren Verkaufszahlen steht, insbesondere in den USA. Das Unternehmen räumte außerdem ein, dass sich die sich schnell entwickelnden EV-Marken in China mit softwareorientierten Fahrzeugen und kürzeren Entwicklungszyklen schneller voranschreiten.

Die Entscheidung könnte zu massiven finanziellen Verlusten führen, wobei Schätzungen zufolge die Umstrukturierung das Unternehmen Milliarden von Dollar kosten könnte.

Hondas "0-Serie"-Plattform war als komplett neu entwickelte Elektro-Architektur konzipiert worden, im Gegensatz zu früheren Elektromodellen wie dem Honda Prologue, der in Zusammenarbeit mit General Motors entwickelt wurde.