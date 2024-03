Homeworld 3 skizziert große Kampfänderungen und Verbesserungen der Lebensqualität im neuen Entwickler-Update

HQ

Homeworld 3 soll am 13. Mai erscheinen, aber schon vorher konnten Fans das Spiel während der Steam Next Fest-Demo ausprobieren. Blackbird Interactive hat das Feedback aus dieser Demo aufgenommen und arbeitet daran, sie vor der Veröffentlichung des Spiels zu implementieren.

Wie in einem neuen Entwickler-Update angekündigt, werden wir einige wichtige Änderungen am HUD, am Kampf und mehr in Homeworld 3 sehen, und ihr könnt euch die folgenden Änderungen ansehen:

Aktualisierungen von Steuerelementen





Alle Tastenbelegungen können jetzt neu belegt werden



Erhöhte Bewegungs- und Rotationsgeschwindigkeit der Standard-Kameraeinstellungen für ein flüssigeres Erlebnis



Das Legacy-Steuerungsschema wurde aktualisiert, um die Steuerung und das Feedback von Homeworld 2 Remastered zu replizieren



Spannendere Kämpfe





Die Trefferpunkte von Schiffen wurden um 30 % erhöht.



Es wurden Verbesserungen an Formationen vorgenommen, damit sie vorteilhafter/strategisch wertvoller sind



Unterstützungsfregattenpiloten heilen jetzt befreundete Schiffe, ohne direkt angewiesen zu werden, um die Autonomie zu erhöhen.



Classic Attack ist zurückgekehrt





Wie bei älteren Homeworld-Titeln können Schiffe jetzt in eine Richtung angreifen, während sie sich in eine andere Richtung bewegen, um die Kampftiefe zu erhöhen



HUD- und Quality-of-Life-Anpassungen





Spieler können jetzt einen Schieberegler verwenden, um die Skalierung des HUD im Einstellungsmenü anzupassen



NLIPS (Non-Linear Inverse Perspective Scrolling) wurde korrigiert, um sicherzustellen, dass Spieler auch dann noch kleinere Schiffe wie Jäger sehen und einfach auswählen können, selbst wenn sie sehr weit herausgezoomt werden



Allgemeine Balanceänderungen an Kriegsspielen