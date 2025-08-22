Hollow Knight erreicht 15 Millionen Verkäufe

HQ

Die große Neuigkeit heute ist, dass Hollow Knight: Silksong endlich ein Veröffentlichungsdatum hat. Am 4. September wird Team Cherry die mit Spannung erwartete Fortsetzung auf den Markt bringen. Aber das ist noch nicht alles - das Studio gab auch bekannt, dass das erste Spiel mit 15 Millionen verkauften Exemplaren nun einen beeindruckenden Meilenstein erreicht hat. Hollow Knight, das 2017 veröffentlicht wurde, hat sich zu einem der beliebtesten Spiele im Metroidvania-Genre entwickelt. Es ist für PC, Nintendo Switch, Playstation 4 und Xbox One erhältlich und hat sich als eine der größten Indie-Erfolgsgeschichten aller Zeiten etabliert.

Ob die Fortsetzung die gleichen Höhen erreichen kann, bleibt abzuwarten. Hollow Knight: Silksong erscheint am 4. September für PC und Konsolen.