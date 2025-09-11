Holger Rune dementiert Gerüchte, er habe Anna Kalinskaja zehnmal für ein Date geschrieben

HQ

Holger Rune, dänischer Tennisspieler und aktuelle Nummer 11 der Weltrangliste, wurde von der russischen Tennisspielerin Anna Kalinskaya als "hoffnungslos" bezeichnet und dass er "zu viel von sich selbst denkt"... nachdem der Däne es nicht geschafft hatte, sie zu einem Date zu bringen. In einem Interview sagte sie, dass Rune ihr zehnmal geschrieben habe.

Auf die Frage, ob sie oft von Tennisspielern gefragt wurde, verriet sie. "Tennisspieler früher öfter. Jetzt bin ich älter, ich weiß es nicht. Für manche ist es gar keine Chance. Jemand hat etwa 10 Mal geschrieben und dann aufgegeben."

Als sie darauf angesprochen wurde, enthüllte sie, dass es Holger Rune war, und sagte: "Er schreibt an alle. Er hat das alles verdient. Er denkt zu viel an sich selbst, oder vielleicht ist er einfach zu hoffnungslos. Aber er ist nicht der Einzige."

Rune versuchte, den Klatsch zu beruhigen und antwortete auf X, dass er nie vorhatte, sie um ein Date zu bitten. "Wir könnten kulturelle Unterschiede haben, die Anna dazu bringen, einen Kommentar zu einer Geschichte als Einladung zu einem Date zu lesen. Wenn ich auf ein Date gehen möchte, frage ich nach einem Date", schrieb er.

Kalinskaya, 26 Jahre alt, war zuvor mit der Nummer 2 der Welt, Jannik Sinner, zusammen. Sie war auch kurzzeitig mit dem australischen Tennisspieler Nick Kyrgios zusammen.