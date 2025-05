Hogwarts Legacy läuft in 1440p für Switch 2

HQ

Eines der Spiele, die zum Start auf Switch 2 erscheinen, ist Hogwarts Legacy, das für Nintendos neue Konsole von Grund auf neu erstellt wurde. Bisher wussten wir nicht viel über diese Veröffentlichung, aber jetzt haben wir dank des japanischen Distributors Sega (via VGC) mehr Informationen.

Sega veröffentlicht das Spiel in Japan und in einer neuen Pressemitteilung verraten sie unter anderem, in welcher Auflösung es läuft. Es stellt sich heraus, dass es sich um einen 1440p-Titel handelt, wenn es angedockt gespielt wird, während es 1080p ist, wenn es auf dem Handheld ist - beide mit HDR. Zu den weiteren neuen Funktionen gehören kürzere Ladezeiten, Mausunterstützung (der Joy-Con 2 kann als Maus verwendet werden), schickere Grafiken und eine bessere Bildaktualisierung.

Vieles davon wird dank der Unterstützung des Spiels für Nvidias DLSS-Upscaling-Technologie ermöglicht, die es ermöglicht, die Leistung für andere Dinge zu sparen, anstatt für hochauflösende Grafiken, was hoffentlich etwas sein wird, das hoffentlich viele Switch 2-Titel in Zukunft verwenden werden.