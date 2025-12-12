Hogwarts Legacy ist für eine Woche kostenlos auf PC verfügbar

HQ

Wie wir alle wissen, verschenkt der Epic Games Store normalerweise mindestens ein Spiel pro Woche, und es ist nicht ungewöhnlich, dass diese Titel groß sind. Und genau das haben wir bei den Game Awards erlebt.

Es wurde bestätigt, dass Hogwarts Legacy für eine Woche kostenlos heruntergeladen werden kann (bis zum 18. Dezember). Die Seite stürzte sofort ab, weil Fans schnell versuchten, ihre kostenlose Kopie zu sichern. Wenn du dieses Juwel noch nicht gespielt hast, ist jetzt deine Chance. Sobald du das Spiel beanspruchst, gehört es dir für immer.