Hitman: World of Assassination bringt AAA-Stealth auf iOS

AAA-Spiele für unterwegs? Warum nicht. Capcom hat das Wasser bereits getestet, indem es Titel wie Resident Evil Village auf iOS veröffentlicht hat, und jetzt macht das dänische Studio IO Interactive dasselbe mit Hitman: World of Assassination. Das Spiel wurde verkleinert und an Touchscreens angepasst, mit kontextsensitiven Tasten und einer kostenlosen Einführungsmission. Für diejenigen, die es vorziehen, werden externe Controller vollständig unterstützt, und eine macOS-Version wird später in diesem Jahr erwartet.

Das Komplettpaket kostet 69,99 $ oder 2,99 $ pro Mission, wenn Sie lieber stückweise bezahlen möchten. Ob AAA-Preise auf Mobilgeräten sinnvoll sind, steht noch zur Debatte. Berichten zufolge verkaufte sich Resident Evil VII auf der Plattform katastrophal schlecht – weniger als 2.000 Exemplare. IO hofft, dass Agent 47 eine bessere Leistung erbringt.

Was denkst du – passen AAA-Spiele und Smartphones einfach nicht zusammen?