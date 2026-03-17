Hiroshima-Überlebender, von Obama umarmt, Shigeaki Mori, stirbt im Alter von 88 Jahren

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Shigeaki Mori, der Überlebende des Atombombenanschlags auf Hiroshima, der 2016 von dem ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama während eines historischen Besuchs 2016 umarmt wurde, ist im Alter von 88 Jahren gestorben,berichteten J apanese Medien.

Mori war erst acht Jahre alt, als am 6. August 1945 die Atombombe auf Hiroshima abgeworfen wurde. Jahrzehnte später widmete er einen Großteil seines Lebens der Dokumentation der Opfer der Explosion, einschließlich der Identifizierung mehrerer amerikanischer Staatsbürger, die bei dem Angriff ums Leben kamen.

Das Bild von Obama, der Mori im Hiroshima Peace Memorial Park umarmt, wurde zu einem der prägenden Momente des Besuchs und symbolisiert die Versöhnung zwischen ehemaligen Kriegsfeinden. Mori blieb Teil einer schrumpfenden Gruppe von Überlebenden, bekannt als Hibakusha, die daran gearbeitet haben, das Gedächtnis an die nukleare Tragödie zu bewahren.