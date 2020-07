Highlights der chinesischen Online-Show F5

Heute fand die Online-Konferenz F5 statt, die uns viele unbekannte Titel näher vorgestellt hat. Das Event war dann doch eher etwas für das chinesische Publikum, deshalb wurde der Livestream auch gar nicht erst ins Englische übersetzt (weshalb unsere Infos begrenzt sind). Eine knappe Stunde dauerte die Übertragung an und es gab viele kreative Indie-Titel mit verrückten Designs in Kombination mit mehr oder weniger aktuellen Gameplay-Trends. Ein paar der interessanteren Sachen haben wir für euch aufgelistet, vielleicht ist für den einen oder die andere ja etwas dabei.

Ever Forward hat ein Release-Termin am 13. August bekommen. Das ist ein neues 3D-Abenteuer von Pathea Games, den Entwicklern von My Time At Portia. Bright Memory: Infinite und Olija wurden ebenfalls noch einmal gezeigt, die Games hatten wir aber erst kürzlich auf amerikanischen PC-Panels gesehen (im PC Games Showcase und auf der Devolver Digital Direct 2020 zum Beispiel).

Wer von Cyberpunk-Games gerade nicht genug bekommt, der sammelt sein Neon-Katana ein und metzelt in ANNO: Mutationem, wann auch immer der Titel erscheint. Das 2,5D-Adventure ist uns schon ein paar Mal aufgefallen und sieht immer noch interessant aus. Das Gameplay war aber weitestgehend bekannt, deshalb hier nur ein paar alte Bilder.

Das 3D-JRPG Songs of Wuxia zeigt Einflüsse der Tales-of-Reihe sowie von den Atelier-Spielen. Die Technik ist nicht mehr ganz frisch, allerdings scheinen aktuell eh keine Lokalisationspläne zur Debatte zu stehen.

Ancient Abyss wird als Zelda-Roguelike beschrieben und wird für PS4, PC, Nintendo Switch und Xbox One erscheinen. Der Action-Slasher wagt sich an einem geerdeten Setting mit magischen Einflüssen und es sieht nach einem brutalen Spaß aus.

Jianpo ist ein 3D-Actionspiel für den PC. Es zeigt kamerafokussierte Duelle gegen flinke Feinde in asiatischen, mystischen Umgebungen. Das soll noch 2020 auf dem PC starten, aber wir wissen nicht ob der Titel auch hierzulande erscheinen wird.

Vigil: The Longest Night ist ein weiterer 2D-Slasher in einer düsteren Fantasy-Welt. Das Abenteuer erinnert stark an Salt and Sanctuary von Ska Studios und es kommt für PC, Switch und PS4.

Etwas das ich überhaupt nicht einordnen kann, ist "Karma" von einem indonesischen Team. Das Spiel soll 2021 auf PC, Switch und PS4 erscheinen und die Entwickler Pollard Games haben merkwürdige Bilder und Themen in einem kleinen Trailer aufbereitet. Es soll das erste Kapitel ihrer "Dark World Trilogy" werden.