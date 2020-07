24 Entertainment veranstaltet digitale Veranstaltung F5

In dieser Woche werden 24 Entertainment, das sind unter anderem die Entwickler von Naraka: Bladepoint, eine digitale Konferenz namens F5 veranstalten, über die wir hier auf Gamereactor berichten wollen. Am Donnerstag, dem 30. Juli, um 13:30 Uhr läuft das Programm an, das eigenen Aussagen zufolge "die Lücke zwischen Ost und West schließen und das Beste aus beiden Märkten präsentieren" möchte. Das bedeutet hoffentlich viele spannende Spiele und Ankündigungen für uns.

Entwickler wie Cube Game, Devolver Digital, FYOD-Studio, Indie Nova, Leiting Games, Pathea, Tap, Thinking Stars und Zodiac Interactive wurden eingeladen, um mehr als 30 Titel mit exklusiven und neuen Titeln, sowie Filmmaterial vorzustellen. Auf Gamereactor findet ihr die neuesten Ankündigungen der F5 am kommenden Donnerstag.