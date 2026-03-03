Highguard wird endgültig abgeschaltet

HQ

Es wurde nun bestätigt, dass Highguard endgültig geschlossen wird – weniger als zwei Monate nach seinem Start. Die Ankündigung wurde von Wildlight selbst gemacht, die bestätigen, dass die Server am 12. März endgültig abgeschaltet werden.

"Heute teilen wir schwierige Nachrichten. Wir haben beschlossen, Highguard am 12. März dauerhaft zu schließen. Seit dem Start sind mehr als 2 Millionen Spieler in die Welt von Highguard eingetreten. Sie haben Feedback geteilt, Inhalte erstellt, und viele haben an das geglaubt, was wir aufbauen. Dafür sind wir zutiefst dankbar."

Zuvor planen die Entwickler, ein letztes Update zu veröffentlichen. Unter anderem wird ein neuer spielbarer Charakter und eine neue Waffe hinzugefügt werden – ein letzter Abschied von den wenigen, die noch spielen, was zum Zeitpunkt des Schreibens laut SteamDB zwischen 200 und 400 Personen schwankt.

"Das Team freut sich darauf, ein letztes Spiel-Update zu veröffentlichen, das man im verbleibenden Spielzyklus genießen kann. Wir werden einen neuen Wächter, eine neue Waffe, den Fortschritt des Kontolevels und Fertigkeitenbäume hinzufügen! Vollständige Patchnotes folgen, und wir setzen die Patch-Veröffentlichung für heute Abend oder morgen früh an."

Die Situation mit dem Spiel, das seit dem Start den Spielern entzieht, ist schlichtweg unhaltbar geworden. Tencent zog sich aus dem Projekt zurück und nahm seine beträchtlichen Vermögenswerte mit, was Highguard über Wasser hielt. Die Ankündigung des Stillstands überrascht daher niemanden, der das Drama verfolgt hat. Ein trauriges, aber nicht unerwartetes Ergebnis dieses ganzen Chaos, und wir wünschen allen Entwicklern alles Gute.