Highguard s erster Patch enthält große von Fans gewünschte Features

Das Spiel ist erst seit ein paar Tagen draußen, aber bereits arbeiten die Entwickler von Highguard Wildlight Entertainment am ersten großen Patch des Spiels. Es ist noch nicht erschienen, aber wir wissen bereits, dass die Feedback-Anfragen angehört werden, da einige der am meisten gefragten Funktionen auf dem Weg sind.

FoV-Schieberegler für Konsolen, Umschalteinstellungen für ADS und Hocke sowie weitere Grafik-Skalierungsoptionen für den PC werden mit dem ersten Patch auf Highguard kommen, der morgen erscheinen soll, wahrscheinlich spät am 28. Januar oder früh am 29., je nach Zeitzone.

Wir müssen sehen, ob dieser Patch ausreicht, um die ständige Kritik zu beheben, mit der Highguard derzeit konfrontiert ist. Obwohl das Spiel schon ein paar Tage alt ist, scheint es, als hätten viele Spieler sich bereits eine Meinung zu Highguard gebildet. Hoffen wir, dass Wildlight Entertainment das Schiff wieder aufrechterhält und das Interesse des Spiels in den Tagen vor dem Launch beibehält.