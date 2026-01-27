Highguard ist offiziell veröffentlicht und die Resonanz ist gelinde gesagt gemischt

HQ

Nach wochenlangen Spekulationen darüber, ob es sein Veröffentlichungsdatum tatsächlich am 26. Januar einhalten würde, kehrte Highguard zum Leben zurück und feierte gestern Abend bis Ortszeit Premiere. Das Spiel ist ein 3-gegen-3-Shooter mit Capture-the-Flag-Elementen, Reiten und mehr. Es versuchte auf jeden Fall, sich aus der Menge der Live-Service-Spiele abzuheben, aber war es erfolgreich?

Ehrlich gesagt scheinen die Ergebnisse momentan zu reaktionär zu sein, um es zu beurteilen. Highguard hat zum Zeitpunkt des Schreibens nur eine positive Bewertung von 30 % auf Steam, aber da so viele Leute ihre endgültigen Entscheidungen nach einer Stunde oder weniger Gameplay treffen, ist es schwer zu sagen, dass das alles ernsthaft geschrieben ist.

Das soll Highguard nicht verteidigen, denn das Spiel scheint ernsthafte, nachteilige Schwächen zu haben. Sogar die Entwickler haben die Matchmaking- und Stabilitätsprobleme anerkannt, mit denen die Spieler konfrontiert sind. Daher ist es schwierig zu sagen, ob dieses Spiel eine Dauer hat. Gerüchte deuten darauf hin, dass es als Shadowdrop geplant war (über Kotaku), aber der Hype um den Start scheint bereits zu schwinden.

Die Zahlen lügen nicht, wie wir wissen, und für Highguard zeigen sie einen starken Höhepunkt, gefolgt von einem schnellen Rückgang. Highguard Spielerzahl von Anfang an erreichte laut SteamDB mit 97.249 Spieler. Heute Morgen sind jedoch 9.606 Spieler im Spiel. Valves Deadlock veröffentlichte gestern Abend einen neuen Helden, und das Spiel stieg auf 98.887 Spieler an, davon 37.262 zum Zeitpunkt des Schreibens. Offensichtlich werden wahrscheinlich mehr Spieler einsteigen, wenn die Amerikaner aufwachen und mehr Leute ihre Arbeit beenden, aber wir müssen sehen, wie Highguard in den kommenden Tagen und Wochen aussieht, um zu sehen, ob es mehr als nur ein kurzer Moment sein kann.