Highguard bekommt einen neuen Wächter, Ranglistenmodus, Karte, Reittier und mehr im Episode-2-Update

Highguard s erster großer Inhalt ist hier. Wildlight Entertainment hat keine Zeit gezögert, uns Episode 2 der ersten Staffel des Spiels zu präsentieren und eine neue Karte, einen Warden, einen neuen Modus, ein Reittier und mehr für uns zum Erscheinen später heute vorgestellt.

Der neue Warden ist der Hauptact, da Ekon versucht, das Meta des Spiels grundlegend zu verändern. Seine passive Fähigkeit erlaubt es ihm, verwundete Feinde hervorzuheben, wenn er sich bewegt, und hält sie im Blickfeld, bis sie tot sind oder ihre Gesundheit zurückkehrt. Er kann außerdem einen Wolfsgeist entfesseln, um einen Feind zu jagen, indem er sein Schreckens-Passiv anwendet, das es ihm erlaubt, sie zu verfolgen. Sein Ultimate macht das Gleiche, aber gegen jeden Gegner auf der Karte und erhöht deine Bewegungsgeschwindigkeit. Oh, außerdem braucht Ekon kein Reittier, wenn er in die Schlacht reitet, da er durch seine Wolfsform eines wird, in dem er seine Fähigkeiten ebenfalls wirken kann.

Es sollte daher niemanden überraschen, dass das neue Reittier für Highguard ein riesiger Wolf ist. An anderer Stelle lässt uns auf der neuen Karte den Boden für den Himmel zurück, während wir Skydrift erkunden. Mit großen Ketten, die Inseln am Himmel verbinden, sollte diese prekäre Karte viel Vielfalt an den bereits vorhandenen Orten bieten.

Ranked kommt ebenfalls in Episode 2, aber nur für den 3v3-Modus des Spiels. Da dies ursprünglich der vorgesehene Spielmodus war, sollte das niemanden überraschen, aber mit der Beliebtheit von 5v5 hofft man, dass dieser Modus bald eigene Ranglistenangebote bekommt.

Zeitgleich mit der Ankündigung des Updates haben wir auch eine neue Story-Cinematic bekommen, die ihr unten ansehen könnt: