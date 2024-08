High on Life zur Umwandlung in Zeichentrickserien

HQ

Auch wenn Justin Roiland wirklich von Leuten wie Solar Opposites, Rick and Morty und Videospielen High on Life getrennt wurde, scheint es, dass die Projekte mit all diesen IPs immer noch vorankommen. Konkret ist High on Life so eingestellt, dass eine animierte Serie abgerufen wird.

Wir gehen davon aus, dass es eine ähnliche Handlung wie das Spiel verfolgen wird, in dem unser Held auf ein Weltraumabenteuer geht, um die Menschheit zu retten, nachdem ein Kartell entdeckt hat, dass Menschen eine starke Droge sind. Er zeichnet sich durch den typischen Rick and Morty-Stil aus, mit sprechenden Waffen und unverschämten Persönlichkeiten.

Einem Bericht von Deadline zufolge wird die Serie von JB Smoove produziert, der im Originalspiel als Synchronsprecher fungierte. Über die Serie sagte Smoove Folgendes:

"Jetzt, wo ich mich mit Squanch Games und Striker Entertainment zusammengetan habe, um das urkomische High on Life in die Serie zu bringen, fühlt es sich an, als wäre es unvermeidlich gewesen! Sie haben mich eingeladen, mit ihnen in das Gaming-Universum zu gehen, und jetzt helfe ich ihnen, in die TV-Welt einzusteigen! Es ist ein Fall von einem Spiel, das das Spiel erkennt! High on Life ist wild, seltsam und wunderbar, und die Serie wird das und noch mehr sein! Mach dich bereit, dich mit einigen unvergesslichen Charakteren wie mir durch den Weltraum zu lachen! Wir sind verschlossen und verladen und bereit zu gehen!"

