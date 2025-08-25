High on Life 2 bestätigt die vollständige Spielbarkeit von Bible Adventures

HQ

High on Life hat sich selbst nie wirklich ernst genommen, tonal gesprochen, mit Humor, der direkt aus Rick and Morty stammt. Was durchaus Sinn machte, wenn man bedenkt, dass einer der Schöpfer der Serie - Justin Roiland - an der Gestaltung des Gesamtdesigns und der Identität des Spiels beteiligt war.

Für diejenigen, die sich erinnern, können Sie sich in eines der Spielkinos setzen und eine Handvoll legendärer Kultfilme in voller Länge ansehen. Dazu gehörten Perlen wie Tammy und der T-Rex mit Denise Richards und Paul Walker, die Kuriosität Vampire Hookers von 1976, der Slasher Blood Harvest und der schlockige Horror Demon Wind.

Laut Mikey Spano von Squanch Games wird die Fortsetzung wieder "einige überraschende B+-Filme" enthalten, auf die man sich freuen kann. Darüber hinaus können die Spieler auch mehrere klassische Videospiele genießen, die vollständig im Spiel emuliert wurden. Der erste bestätigte Titel ist kein anderer als Bible Adventures aus dem Jahr 1991 - lange Zeit als eines der schlechtesten Spiele aller Zeiten verspottet. Spano bestätigte auf der Gamescom, dass High on Life 2 "mehr als fünf" dieser Kuriositäten enthalten wird und fügte hinzu: "Ja, ihr könnt das ganze Ding spielen."

Klingt zu gleichen Teilen verrückt und lustig. Wir sind an Bord, Sie auch?

Freust du dich schon auf die Fortsetzung?