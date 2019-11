Hier sind unsere Videoeindrücke zur achten Pokémon-Generation Schild/Schwert

Es dauert nicht mehr lange, bis die neueste (achte) Generation von Pokémon bei den Switch-Spielern auf der ganzen Welt aufschlägt. Obwohl einige empörte Fans gerade massiven Gegenwind produzieren und über viele kleine Dinge meckern, ist Pokémon Schild/Schwert ein fantastisches Abenteuer geworden, das wir fast allen Switch-Spielern wärmstens empfehlen wollen. Eine neue Region wartet auf euch, große Neuerungen und nette Ideen, außerdem gibt es natürlich viele unbekannte Pokémon, die es zu fangen gilt. In unserer Kritik verrät euch der dänische Chefredakteur Magnus alles, was ihr über das Game wissen müsst. Wer für den ganzen Text keine Zeit hat, holt sich die Kurzfassung davon in unserer Video-Review. Am 15. November erscheint Pokémon Schild/Schwert auf der Nintendo Switch.

You watching Werben