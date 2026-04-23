Hier ist, was Sie für den Rest des Jahres von Kiln erwarten können

HQ

Es ist ein großer Tag für Fans von Double Fine, denn der talentierte Entwickler, der uns Keeper erst vor etwa sechs Monaten geschenkt hat, startet heute, am 23. April, Kiln. Als Pottery-Brawler gilt, ist Kiln ein skurriles und ungewöhnliches Spiel, bei dem Teams und Spieler in verschiedenen ungewöhnlichen Modi gegeneinander antreten, alle mit Keramik, die sie selbst erstellt und gestaltet haben.

Da der Start heute stattfindet, hat Double Fine nun die Roadmap für Kiln veröffentlicht, in der ausführlich hervorgehoben wird, was in den nächsten Wochen zu erwarten ist, und gleichzeitig einen Hinweis darauf gibt, was auch der Rest des Jahres 2026 bieten wird.

Uns wird gesagt, dass in der ersten Woche nach dem Start der Unterstützung das Dinosaurier-Dekorationspaket eingeführt wird, gefolgt von Update 1 und der Hades-Karte in Woche zwei. In der dritten Woche wird dann ein Sticker-Pack hinzugefügt, und es lohnt sich vielleicht zu wissen, dass jedes Update bis zu diesem Punkt komplett kostenlos ankommt. Das wird sich jedoch in Woche vier ändern, wenn das Cats & Dogs Decoration Pack erscheint.

Mit Blick auf den Sommer wird es ein kostenloses Feature-Update namens Mission Criti-Bowl geben, das zwei neue Karten und Missionen, ein Pot-Journal und mehr als Teil der Fortschrittssuite im Spiel ergänzt. Für dieses Update gibt es kein Datum, was auch für die Herbst- und Winterpläne gilt, bei denen uns einfach gesagt wird, wir sollen mit einem Fotomodus und "neuen Spielweisen" rechnen!

Wirst du heute Abend Kiln auschecken?