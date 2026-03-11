Hier ist, was im Laufe des Jahres 2026 zu John Carpenter's Toxic Commando kommen wird
Die Roadmap für das Spiel wurde geteilt.
Wir stehen kurz vor dem Erscheinen von John Carpenter's Toxic Commando, denn das kooperative-Actionspiel feiert bereits morgen, am 12. März, sein Debüt auf PC und Konsolen. In diesem Zusammenhang interessiert euch vielleicht, was im Rahmen der Unterstützung nach dem Launch dem Spiel hinzugefügt wird, und falls ja, wurden diese Informationen nun geteilt.
Die Roadmap für das Spiel 2026 wurde veröffentlicht und verrät, dass es im Sommer und Herbst zwei kostenlose Updates und zwei DLCs geben wird. Zwischen dem Debüt und der ersten Ergänzung nach dem Launch gibt es viele Bugfixes und Verbesserungen der Lebensqualität – was auch zwischen den kommenden Ergänzungen des Spiels versprochen wird – aber was dann in jedem Update eingeführt wird, kannst du unten sehen.
Kostenloses Update 1 – Sommer 2026
- Herausforderungen zum Freischalten von Kosmetika
- Neue Karte
- Neuer Feind
- 4 neue Hauptwaffen
- Neue Sekundär- und Nahkampfwaffen
- 2 neue Fahrzeuge
DLC Kosmetisches Paket 1 – Sommer 2026
- Waffenhaut
- Waffenanhänger
- Charakterskins
- Kopfbedeckung
- Fahrzeuganpassung (Skins, Graffiti, Hupen)
- Profiltitel und Ikonen
Kostenloses Update 2 – Herbst 2026
- Munitionsmods
- Zusätzliche Schwierigkeit
- Neue Verteidigungsstrukturen
- Neuer Feind
- 4 neue Hauptwaffen
- Neue schwere und Nahkampfwaffen
- Neue Verbrauchsmaterialien
DLC Kosmetikpack 2 – Herbst 2026
- Waffenhaut
- Waffenanhänger
- Charakterskins
- Kopfbedeckung
- Fahrzeuganpassung (Skins, Graffiti, Hupen)
- Profiltitel und Ikonen
Wirst du ab morgen John Carpenter's Toxic Commando auschecken?