Hier ist, was im Laufe des Jahres 2026 zu John Carpenter's Toxic Commando kommen wird

Wir stehen kurz vor dem Erscheinen von John Carpenter's Toxic Commando, denn das kooperative-Actionspiel feiert bereits morgen, am 12. März, sein Debüt auf PC und Konsolen. In diesem Zusammenhang interessiert euch vielleicht, was im Rahmen der Unterstützung nach dem Launch dem Spiel hinzugefügt wird, und falls ja, wurden diese Informationen nun geteilt.

Die Roadmap für das Spiel 2026 wurde veröffentlicht und verrät, dass es im Sommer und Herbst zwei kostenlose Updates und zwei DLCs geben wird. Zwischen dem Debüt und der ersten Ergänzung nach dem Launch gibt es viele Bugfixes und Verbesserungen der Lebensqualität – was auch zwischen den kommenden Ergänzungen des Spiels versprochen wird – aber was dann in jedem Update eingeführt wird, kannst du unten sehen.

Kostenloses Update 1 – Sommer 2026



Herausforderungen zum Freischalten von Kosmetika



Neue Karte



Neuer Feind



4 neue Hauptwaffen



Neue Sekundär- und Nahkampfwaffen



2 neue Fahrzeuge



DLC Kosmetisches Paket 1 – Sommer 2026



Waffenhaut



Waffenanhänger



Charakterskins



Kopfbedeckung



Fahrzeuganpassung (Skins, Graffiti, Hupen)



Profiltitel und Ikonen



Kostenloses Update 2 – Herbst 2026



Munitionsmods



Zusätzliche Schwierigkeit



Neue Verteidigungsstrukturen



Neuer Feind



4 neue Hauptwaffen



Neue schwere und Nahkampfwaffen



Neue Verbrauchsmaterialien



DLC Kosmetikpack 2 – Herbst 2026



Waffenhaut



Waffenanhänger



Charakterskins



Kopfbedeckung



Fahrzeuganpassung (Skins, Graffiti, Hupen)



Profiltitel und Ikonen



Wirst du ab morgen John Carpenter's Toxic Commando auschecken?