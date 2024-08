Hier ist der Launch-Trailer für Five Nights at Freddy's: Into the Pit

HQ

Das neue Five Nights at Freddy's: Into the Pit hat einen etwas anderen Ansatz. Statt Ego-Horror handelt es sich diesmal um eine seitwärts scrollende Retro-Affäre. Wir folgen Oswald, der sich ein wenig Aufregung in seinem langweiligen Alltag wünscht und man kann mit Sicherheit sagen, dass er sie bekommt, als er bei Freddy Fazbear's Pizzeria ein Bällebad entdeckt, das es ihm ermöglicht, durch die Zeit zu reisen. Es sieht so aus, als würde es ein ziemlich gruseliges Abenteuer für Oswald werden.

Five Nights at Freddy's: Into the Pit wurde heute für PC veröffentlicht, aber laut Entwickler Mega Cat Studios soll es später im August auch für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S und Nintendo Switch erscheinen. Der Trailer kann unten angesehen werden.