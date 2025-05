Hier ist der erste Teaser-Trailer von Squid Game: Season 3

HQ

Ende letzten Jahres wurde endlich Squid Game: Season 2 veröffentlicht und setzt die Geschichte von Seong Gi-hun fort, der sich nun an den Organisatoren der tödlichen Spiele rächen will. Parallel zu den Dreharbeiten zur zweiten Staffel wurde aber auch eine dritte Staffel aufgenommen, von der wir bereits wissen, dass sie am 27. Juli Premiere feiert.

Jetzt haben wir einen ersten Teaser-Trailer für Squid Game: Season 3, und es ist offensichtlich, dass die morbiden Spiele weitergehen, während hinter den Kulissen viel zu passieren scheint, was das endgültige Ende dieses Monsterhits sein soll.

Schauen Sie sich das Video unten an.