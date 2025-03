Hier ist der Bracket für das Major II-Turnier 2025 der Call of Duty League

HQ

Es ist fast an der Zeit, dass das zweite von vier Major Turnieren in der Saison 2025 Call of Duty League stattfindet, denn nach mehreren Wochen der Qualifikation und sogar einem Minor-Turnier steht nun das Bracket für das Major fest, das von OpTic Texas veranstaltet wird und zwischen dem 20. und 23. März stattfinden wird.

Wie die Gruppe aussieht, finden sich die acht besten Teams aus Stage 2 in der Winners Gruppe wieder, aber die letzten vier sind alle sofort in der Elimination Gruppe gesetzt, wo sie nach nur einer Niederlage Gefahr laufen, auszuscheiden.

Vor diesem Hintergrund sehen die ersten vier Spiele auf der Seite Winners wie folgt aus:



Los Angeles Thieves gegen Boston Breach



Carolina Royal Ravens gegen Vancouver Surge



Atlanta Faze gegen Minnesota Rokkr



Toronto Ultra gegen Cloud9 New York



Zu den vier Teams, die auf der Seite Elimination warten, gehört das Host-Team OpTic Texas. Je nachdem, gegen wen sie - und Miami Heretics, Vegas Falcons (die in dieser Saison noch kein Spiel gewonnen haben...) und Los Angeles Guerrillas - gesetzt werden, werden wir nach der ersten Runde der Winners Matches wissen.

Wer ist Ihrer Meinung nach der Favorit auf den Sieg im Major II Turnier?