Los Angeles Thieves besiegen Vancouver Surge und gewinnen das Call of Duty League Minor II-Turnier

In der Saison 2025 der Call of Duty League gibt es fast einen neuen Platzhirsch. Nach einem starken Start in das Jahr durch die Atlanta Faze hatte das Team am Wochenende nicht das beste Minor II Turnier, und jetzt sind die Los Angeles Thieves ihnen dicht auf den Fersen.

Das Event fand am Wochenende statt und die Teams kämpften in einer Online-K.o.-Runde gegeneinander. Nach ein paar arbeitsreichen Tagen traten im Finale die LA Thieves gegen die Vancouver Surge in einem Finale an, das bis zum Schluss ging, wobei LA sich durchsetzte und mit 4:3 gewann.

Dieses Ergebnis bedeutet, dass LA das Wochenende mit 20.000 US-Dollar in der Tasche als Preisgeld sowie weiteren 30 CDL Points beendete, was sie nun nur noch fünf Punkte hinter den Faze bringt, die in dieser Saison bisher 190 Punkte auf dem Konto haben.

Was den Rest der Tabelle betrifft, so liegen die Carolina Royal Ravens derzeit mit 145 Punkten auf dem dritten Platz, was deutlich vor den Toronto Ultra auf dem vierten Platz (120) und dem Rest des Feldes liegt, von denen noch keiner dreistellige Punkte erreicht hat. Zweifellos wird sich dies in den nächsten Wochen ändern, da Major II fortgesetzt und abgeschlossen werden, bevor wir den April erreichen.