Hier ist dein erster Blick auf den Ferrari Amalfi Spider

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Es ist nicht alltäglich, dass man einen neuen Ferrari im Blick wirft, aber Car and Driver und Top Gear haben uns die ersten offiziellen Bilder des offiziellen Ferrari Amalfi V8 Spider geliefert, der ein klappbares Softtop mit demselben Hochleistungs-V8-Motor und der Technologie des Coupés kombiniert. Als stilvolles Cabriolet GT konzipiert, wird erwartet, dass der Spider als Modell 2027 auf den Markt kommt und Ferraris Tradition der frontmotorigen Droptops fortsetzt.

Im Zentrum steht Ferraris bekannter 3,9-Liter-Twin-Turbo-V8, der etwa 631 PS und 560 lb-ft Drehmoment leistet. Die Kraft wird über ein achtstufiges Doppelkupplungsgetriebe an die Hinterräder übertragen, das trotz des Grand-Touring-Fokus des Autos eine Leistung auf Supercar-Niveau bietet. Ferrari behauptet, der Amalfi Spider könne von 0 auf 100 km/h in etwa 3,3 Sekunden sprinten und eine Höchstgeschwindigkeit von fast 199 mph erreichen.

Der Preis ist noch nicht offiziell bestätigt, aber das Cabriolet wird voraussichtlich etwa 300.000 Dollar kosten, etwas mehr als das Amalfi-Coupé, auf dem es basiert. Die ersten Bilder können Sie unten sehen.