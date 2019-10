Hier ist alles, was wir von Fortnite Chapter 2 erwarten können

Die Fortnite-Community konnte gestern endlich mal etwas anderes spielen, weil Epic Games den Titel Game bis heute Mittag abgeschalten hatte. Millionen Fans auf der ganzen Welt starrten Anfang der Woche in ein schwarzes Loch, das ihr Lieblingsspiel verschlungen hatte, jetzt ist Fortnite wieder live und das zweite Kapitel hat offiziell begonnen.

Es gab unzählige Leaks und Gerüchte zu diesem schlauen PR-Trick, auf ihrer offiziellen Webseite stellt der Entwickler Epic Games nun die Neuerungen im Detail vor. Fortnite bekommt eine weitere Insel mit 13 neuen Standorten. Interessant ist vielleicht die Möglichkeit, schwimmen zu gehen und auf Motorbooten über das Wasser zu fahren. Neu sind ansonsten die zusätzlichen Interaktionsmöglichkeiten für Teams. Es gibt zum Beispiel eine Waffe, die Bandagen in Richtung verwundeter Teammitglieder schießt, was aggressiven Vorreitern aus der Klemme helfen dürfte. Außerdem haben wir Gruppen-Emotes gesehen, mit denen euer Trupp große Erfolge gebührend feiert.

Aus Assassin's Creed sehen wir diskretere Stealth-Möglichkeiten, wie Heuhaufen oder Müllcontainer, in denen sich fiese Ganoven auf die Lauer legen können. Alternativ bereitet ihr mit Sprengfallen, Benzintanks oder Sprengstofffässern einen Hinterhalt vor. Beim Kampf wurde das Waffenarsenal wohl etwas eingeengt, um größere Anpassungsvielfalt an der Upgrade-Bank mit gesammelten Ressourcen aus dem Match zu gewährleisten.

Selbstverständlich hat Epic Games bereits die Inhalte für einen neuen Battle Pass (Preis: 950 V-Bucks) vorgestellt, denn dort gibt es einige Veränderungen. Man verdient sich in abgeschlossenen Matches nun Medaillen, um am Ende sieben neue Outfits zu bekommen und damit vor Spielern mit weniger Zeit anzugeben. Weitere Veränderungen am XP-System könnt und solltet ihr euch an dieser Stelle genauer anschauen. Bis zum 12. Dezember läuft die aktuelle Saison wohl. Eigenes Gameplay haben wir unten für euch am Start.

