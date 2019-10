Epischer Schabernack: Fortnite verschwindet in schwarzem Loch

Epic Games hat ihre gewaltige Fortnite-Community im Laufe der Jahre mit tollen Kooperationen und abgefahrenen Saisons immer wieder überraschen können. Das Ende der zehnten Staffel sahen trotzdem nur Wenige in dieser Form so kommen.

Am gestrigen Abend sind im Spiel mehrere Raumschiffe aus verschiedenen Zeitlinien von der Fortnite-Karte aus ins All geflogen. Nachdem die sieben Raketen die Umgebung verlassen hatten, krachte ein Komet in den Kartenbereich Dusty Depot ein, was alle Spieler auf dem Live-Server ins All katapultierte. Der Himmelskörper muss eine solche Wucht gehabt haben, um den Planeten zu zerbrechen, woraufhin ein schwarzes Loch entstand. Und das saugt seit Stunden alles ein, was in seinen Wirkbereich gerät.

Übrig blieben nur die Spieler, die bewegungslos in der unendlichen Weite des Alls stecken und sich das Spektakel live anschauen. Wer sich eine Aufzeichnung davon ansehen möchte, der schaut bei Funbyte vorbei. Stunden vergingen ohne nennenswerte Veränderungen. Epic Games hatte kleine Überraschungen (wie den Konami-Code) als Minispiel versteckt, aber seitdem ist es im Spiel selbst still. Der Twitter-Account von Fortnite wurde mit Ausnahme der neuesten Nachricht komplett geleert und selbst die anderen Fortnite-Modi sind nicht länger verfügbar.

Im Internet haben verschiedene Unternehmen die Sache aufgegriffen (Pornhub [NSFW-Warnung] und Elon Musk), sie alle warten darauf, was der Entwickler hier noch aus dem Hut zaubern wird.

Vermutungen und vermeintliche Leaks zeigen in Richtung einer neuen Karte und überarbeiteten Spielmechaniken, die als Fortnite Chapter 2 bezeichnet werden. Derzeit ist Fortnite nicht spielbar, aber auf Youtube, Twitch und Mixer starren noch immer Millionen von Menschen gebannt auf ein schwarzes Loch, das ihr Lieblingsspiel verschlungen hat.