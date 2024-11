Hier erfährst du, wann die dritte Zombies-Karte von Call of Duty: Black Ops 6 debütieren wird

HQ

Wir wussten, dass Treyarch in der ersten Saison von Call of Duty: Black Ops 6 eine neue Zombies -Karte hinzufügen würde, da dies in der Roadmap für die Saison bestätigt wurde. Allerdings war es nicht als Ergänzung zum Saisonstart geplant, was bedeutet, dass wir in den letzten Wochen darauf gewartet haben, genau zu erfahren, wann Citadelle des Morts (wie es genannt wird) erscheinen wird.

Treyarch hat sich kürzlich zu X geäußert, um zu bestätigen, dass Citadelle des Morts am 5. Dezember 2024 in Black Ops 6 debütieren wird und dass diese Ankunft auch die Hauptquest enthalten wird, die gleichzeitig startet.

Seit dieser Ankündigung hat Treyarch ein paar Schnappschüsse der neuen Zombies -Karte gepostet, die uns einen Blick auf das Dorf Avalon und den eigentlichen Hauptteil der Zitadelle der Karte geben, und natürlich haben wir bisher Resident Evil 4 and Village -Vibes davon bekommen.

Obwohl noch nichts bestätigt wurde, da Citadelle des Morts in etwa 10 Tagen veröffentlicht werden soll, können wir wahrscheinlich den 5. Dezember als das Datum festlegen, an dem auch Season 1: Reloaded eintreffen wird, was bedeutet, dass es wahrscheinlich mehrere neue Ergänzungen zu Black Ops 6 über Multiplayer und Warzone am selben Tag geben wird.