Hier ist alles, was in Call of Duty: Black Ops 6 Staffel 1 kommt Multiplayer-Karten, Zombies-Ergänzungen und die Integration von Warzone 2 machen den Großteil aus.

Jetzt, da Call of Duty: Black Ops 6 seit ein paar Wochen in freier Wildbahn unterwegs ist, fragst du dich vielleicht, wie Activision, Treyarch und Raven dich weiterhin unterhalten und mit dem Shooter beschäftigen werden. Mit Season 1, das nächste Woche erscheinen wird, haben wir jetzt eine Roadmap mit Inhalten, die wir bestaunen können, und Junge, es sind einige Inhalte geplant. Exklusiv für Multiplayer sind die wichtigsten Ergänzungen fünf neue Karten und ein Feiertags-Rebranding einer weiteren. Bei der Veröffentlichung von Season 1 können Spieler in die zuvor bestätigten Hideout, Extraction und Heirloom springen, und während der Saison können sie Racket, Hacienda und ein festliches Nuketown genießen. Es wird auch ein neues Perk mit dem Namen Shadow, ein neues Wildcard mit dem Namen High Roller, ein neues Scorestreak mit dem Namen Hand Cannon und drei neue Modi geben; Ransack, Prop Hunt und Ranked. Für Zombies ist die große Neuerung eine neue Karte namens Citadelle des Morts, die im Dezember in der Saison debütieren wird. Es wird von drei neuen Gobblegums und gerichteten Modi für Terminus und Liberty Falls unterstützt, um den Spielern zu helfen, das narrative Easter Egg zu knacken. Es sollte beachtet werden, dass dies bedeutet, dass Sie bis Season 1 Zeit haben, um die Ostereier zu schlagen, um einige seltene Calling Cards zu beanspruchen, da diese sonst unzugänglich sind. Für Warzone 2 ist die große Hinzufügung die Karte Area 99. Urzikstan wird ebenfalls zurückkehren, ebenso wie Rebirth Island. Da dies auch die Integration der Black Ops 6 -Ära sein wird, können sich Warzone -Spieler auf Omnimovement, BO6-Waffen, das neue/wiederkehrende Prestige -System und im Grunde auf alle Goodies freuen, die im Hauptspiel verfügbar waren. Dies wird mit Ranked während der Saison und auch mit drei Modi bei der Veröffentlichung unterstützt; BR, Resurgence und Plunder. Für alle Call of Duty, d.h. Black Ops 6 und Warzone, können wir uns auf neue Operators (einschließlich Peter Stormares The Replacer ), tonnenweise neue Waffen, Balance-Änderungen und Updates, In-Season-Events und natürlich einen Battle Pass zum Durcharbeiten freuen, auf den Besitzer der Vault Edition von BO6 "kostenlos" zugreifen können. Seht euch unten die vollständige Roadmap für Season 1 sowie den Launch-Trailer für die Area 99 -Karte von Warzone an. Season 1 wird am 14. November debütieren.