Hier ein erster getarnter Blick auf Bentleys erstes Elektrofahrzeug

HQ

Wie Sie vielleicht schon wissen, hat Bentley seine EV-Pläne bereits auf Eis gelegt, aber ein Auto ist so weit fortgeschritten, dass es selbst mitten im Strategiewechsel durchrutscht.

Und nun wurde dieses bisher einzige Elektrofahrzeug als getarnter Prototyp gesichtet, der den Nürburgring (durch Motor1) überrundet, was uns einen frühen Einblick in das gibt, was Bentley seinen kommenden "Urban SUV" nennt.

Das neue Modell wird neben dem Bentayga in der aktuellen Baureihe stehen, mit einer erwarteten Länge von fast fünf Metern, also nicht wirklich "urban" im Sinne der weitesten Definition.

Obwohl es immer noch von Natur aus Bentley-ähnlich ist, sagen Kommentatoren, dass dies einen Wandel hin zu einer moderneren Designsprache darstellt. Er basiert auf VWs PPE-Architektur, aber offizielle Spezifikationen bleiben geheim.