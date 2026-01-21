Hier ein erster Blick auf Masters of the Universe

HQ

Technisch gesehen ist es ein Teaser für einen Teaser-Trailer (der morgen veröffentlicht wird), der Hype für den eigentlichen Trailer erzeugen soll. Es ist ein Konzept, das uns nicht besonders gefällt, aber wenn es um den ersten Blick auf den Masters of the Universe -Film geht, machen wir offensichtlich eine Ausnahme.

Es wird auch gut präsentiert mit einem kurzen Rückblick auf die süßen 80er, als das Konzept von He-Man und seinen Freunden (und vielleicht vor allem seinen Feinden) geboren wurde. Masters of the Universe wird von Travis Knight inszeniert, der zuvor mehrere gefeierte und fantasievolle Filme gemacht hat, nicht zuletzt Bumblebee.

Im Film folgen wir Nicholas Galitzine in der Rolle von Prinz Adam, der gezwungen ist, gegen den bösen Skeletor (Jared Leto) anzutreten, der den Planeten Eternia erobert hat. Sieh dir unten den Teaser zum Teaser-Trailer an. Morgen Nachmittag sind wir mit der längeren Version zurück.