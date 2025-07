Hideo Kojima will als nächstes Projekt bei einem Film Regie führen

HQ

Hideo Kojima war in letzter Zeit überall in den Medien, was vielleicht nicht verwunderlich ist, wenn man bedenkt, dass Kojima Productions gerade eines der besten und beeindruckendsten Spiele des Jahres veröffentlicht hat, nämlich Death Stranding 2: On the Beach.

Kürzlich hat er ein Interview mit Brut geführt, das von Genki übersetzt wurde, in dem sich das Gespräch darauf drehte, was er als nächstes tun wird - und die Antwort ist nicht mehr Spiele. Wenn er die Wahl und die Möglichkeit hat, möchte Kojima Filme machen.

Wir wissen, dass Kojima Productions auch an dem Horrorspiel OD für Microsoft arbeitet (es war nicht von den Massenentlassungen der letzten Woche betroffen) und Physint mit Sony, aber in welchem Ausmaß er daran beteiligt ist, wissen wir nicht.

Kojima hat schon mehrfach gesagt, dass er etwas anderes als Spiele ausprobieren möchte, daher ist es nicht verwunderlich, aber jetzt klingt es so, als ob es relativ unmittelbar bevorstehen könnte, dass er die Spieleentwicklung ein wenig pausieren lässt.