Hideo Kojima möchte echte Geister nach OD scannen

Kojima ist wirklich bereit, einen langen Weg für seine Kunst zu gehen. Er wird so weit gehen, dass er versucht, mit Geistern zu kommunizieren, damit er der Erste sein kann, der einen in ein Spiel einscannt. Wenn OD im neuen Trailer nicht gruselig genug klang oder aussah, wissen wir jetzt, dass echte Geister Teil des Spiels sein könnten.

Wie von GamesRadar entdeckt, sprach Kojima darüber, wie er um die ganze Welt gereist ist, an beängstigende Orte, an denen er einen Geist entdecken könnte. "Für OD möchte ich überall auf der Welt herumreisen, wo es beängstigende Orte gibt. Ich möchte zum ersten Mal einen Geist scannen und dafür einen Preis bekommen."

Der Nachweis eines Geistes wäre eine der bahnbrechendsten Entdeckungen aller Zeiten, aber wir müssen sehen, ob irgendwelche gruseligen Kerle bereit sind, sich Mocap-Bälle über den ganzen Körper zu kleben und sich Punkte ins Gesicht malen zu lassen. Kojima behauptet zwar, dass er das Geräusch eines Geistes aus dem Büro von Kojima Productions für OD geschnappt hat, aber einen vollständigen Scan zu bekommen, ist ein ganz anderes Biest.