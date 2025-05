Hideo Kojima macht Physint, weil die Fans ein weiteres Metal Gear von ihm wollen

HQ

Hideo Kojima hat im Laufe seiner Karriere so viele erstaunliche und beliebte Videospiele gemacht, aber sein wohl berühmtestes ist die Metal Gear -Serie, die er während seiner Zeit bei Konami entwickelt hat. Die Serie befindet sich seit der Trennung von Konami und Kojima in einer kleinen Flaute - auch wenn Metal Gear Solid Δ: Snake Eater am Ende des Sommers auf dem Weg ist - da neue Teile anscheinend nicht in Produktion sind. Glücklicherweise haben die Fans einen spirituellen Nachfolger, auf den sie sich freuen können, denn Kojima arbeitet mit PlayStation zusammen, um Physint zu entwickeln, ein Spionagespiel, das ähnlich wie Metal Gear ist.

Auf die Frage, warum Kojima zu diesem Genre und dieser Welt zurückkehrt, sprach der japanische Entwickler kürzlich mit Edge Magazine (danke, GamesRadar+), wo er alles über das Engagement für Physint erzählte.

"Natürlich habe ich viele neue Ideen, die ich umsetzen möchte. Aber als ich während der Pandemie krank wurde, wurde mir klar, dass viele Leute wollten, dass ich so etwas wie Metal Gear mache. Da hatte ich die Idee für ein neues Spionagespiel. Ich dachte nach und dachte, die Idee sei gut. Wir haben viele Optionen geprüft und uns darauf geeinigt, Physint zu machen."

Auch wenn ein Wiedersehen zwischen Kojima und seinem berühmten Charakter Snake sehr unwahrscheinlich erscheint, können wir uns zumindest auf ein Spiel freuen, das in bekannte Fußstapfen treten wird.