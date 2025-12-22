Hideo Kojima könnte bald an einem Western arbeiten

HQ

Hideo Kojima mag es oft, ein Pionier zu sein. Neue Wege und Genres zu beschreiten, aber er findet weiterhin Inspiration aus anderen Medien und möchte in zukünftigen Projekten verschiedene Umgebungen erkunden. Im Moment hat Kojima viel um die Ohren, aber er denkt immer noch über neue Wege nach, seine Ideen zum Leben zu erwecken.

Im Gespräch mit Wired und der Beantwortung einiger der wichtigsten Internetfragen für ihn wurde Kojima gefragt, ob es Genres gäbe, die er erkunden möchte. "Ich möchte ein neues Genre eröffnen, deshalb konzentriere ich mich nicht so sehr auf bestehende", sagte er, bevor er offenbarte, dass er gerne in einem "Hard Sci-Fi"- Setting oder an einem Western arbeiten würde. "Ich bin auch ein Fan von Western, also vielleicht das", verriet er.

Derzeit arbeitet Kojima an OD, einem Horror-Erlebnis, das er schwer zu definieren findet, und Physint, über das wir fairerweise nur wenig wissen, das aber als Spionagethriller gedacht ist. Physint könnte für alles, was wir wissen, auch Western- und Hard-Sci-Fi enthalten, was praktisch nichts ist. Da Kojima jedoch mindestens bis 2030 feststeckt, bezweifeln wir, dass wir in naher Zukunft neue Projekte des Autors sehen werden.