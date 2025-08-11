Hideo Kojima arbeitet derzeit ganz alleine an Physint

HQ

Jetzt, da Death Stranding 2: On the Beach seit fast zwei Monaten auf dem Markt ist, wie sieht der Alltag von Hideo Kojima und Kojima Productions aus? Woran arbeitet der legendäre japanische Entwickler gerade? Das sind Fragen, die ihm IndieWire kürzlich in einem Interview gestellt hat.

Im Gespräch darüber, was heute die meiste Zeit in Anspruch nimmt und woran er arbeitet, erklärte Kojima:

"Nun, ich überprüfe die Daten der Spieler auf der ganzen Welt – welche Art von Waffen sie verwenden, welche Routen sie nehmen, all diese Daten. Und ich sehe auch hier und da diese kleinen Fehler, also entscheide ich, wo und was ich beheben möchte.

"Ich fange auch an, mit dem Team an "OD" zu arbeiten, weil es ein neues Projekt ist, und auch "Physint " ganz alleine zu machen, weil das in der Konzeptphase ist. Also mache ich das."

Nach diesen Kommentaren zu urteilen, ist es vernünftig zu glauben, dass OD Kojima Productions ' nächstes Spiel sein wird, da das Team aktiv als Gruppe an dem Projekt arbeitet. Es gibt keinen Zeitplan für diesen Titel, aber es ist derjenige, an dem der Entwickler neben Xbox Game Studios arbeitet. Was Physint betrifft, so wird dies das nächste Sony Interactive Entertainment Kojima-Spiel sein, und es ist eindeutig nichts, was wir für eine beträchtliche Zeit erwarten sollten.

Worauf freust du dich am meisten, Physint oder OD ?