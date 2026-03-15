Hideki Kamiya möchte einen gruselfreien Modus in den Resident Evil-Spielen

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Der legendäre Videospielentwickler Hideki Kamiya mag zwar in den Fünfzigern sein, aber er hat keine Zeit, Angst zu haben. Der Schöpfer von Bayonetta, Devil May Cry und Regisseur von Resident Evil 2 ist dafür bekannt, kein Fan von Horrorspielen zu sein, was es zu einer ziemlich traurigen Zeit machen muss, wenn eines so gut aufgenommen wird wie Resident Evil Requiem.

In seinem neuen Studio Clovers genießen viele Entwickler das Spiel, was Kamiya nur dazu veranlasste, zu verlangen, dass die Spiele einen gruselfreien Modus für Leute haben, die nicht mit Licht schlafen wollen. In einem von TheGamer berichteten Video sagt Kamiya: "Ich sage schon ewig, sie sollten einen nicht-gruseligen Modus machen."

Als ihm gesagt wird, dass das das Konzept eines Resident-Evil-Spiels zunichtemachen würde, grummelt Kamiya und sagt: "Schau, ich will einfach nur die Rätsel genießen. Die Rätsel und der Kampf. Ich brauche das gruselige Zeug nicht."

Obwohl Kamiya die gruseligen Sachen nicht mochte, schien sie von Requiem ziemlich fasziniert zu sein. Er kommentierte, dass Leon "kein Frühlingshähnchen mehr" sei. Da Kamiya Leons ersten Auftritt in Resident Evil 2 überwachte, ist es wahrscheinlich, dass es einen Moment voller Kreis gibt, in dem er jetzt in seinen Fünfzigern immer noch den guten Kampf gegen Zombiehorden und seltsame Kreaturen kämpft.