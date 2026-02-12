Hey, vielleicht solltest du dir nicht sofort die kostenlose native PS5-Version von Hollow Knight holen

HQ

Erst letzte Woche erhielt Hollow Knight ein kleines visuelles und leistungsmäßiges Upgrade, wie auf der Nintendo Partner Direct gezeigt wurde. Auch wenn das auch auf andere Plattformen wie die PS5-Version gilt, solltest du vielleicht warten, bevor du es kostenlos über PlayStation Extra oder Premium beanspruchst.

Laut PlayStation Lifestyle solltest du vielleicht deine PlayStation-Bibliothek überprüfen, bevor du Hollow Knight über dein PS Plus-Abo beanspruchst. Kurz gesagt: Wenn man ein Spiel über den Spielekatalog von Extra oder Premium holt, ist es weg, sobald man es runtergeladen hat, egal ob man es vorher über die kostenlosen Monatsspiele von Essential geholt hat.

Daher werden Hollow Knight-Fans, die das Spiel möglicherweise seit seiner Veröffentlichung im November 2020 installiert haben, gebeten, sich zurückzuhalten, da sie sonst ihre dauerhafte kostenlose Lizenz für das Spiel verlieren könnten. Wenn es dir nicht so wichtig ist, die Lizenz zu behalten, dann mach es mit der neuen Version, aber ansonsten warten wir ab, ob PlayStation mit diesem anhaltenden Problem umgehen kann, das viele Benutzerbibliotheken betrifft, ohne dass sie es merken.