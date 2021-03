Heute nimmt euch Nintendo Super Mario weg

You're watching Werben

Heute werden Super Mario 3D All-Stars, Super Mario Bros. 35 und Game & Watch: Super Mario Bros. aus dem Verkauf gezogen. Obwohl die Titel nach dem 31. März nicht mehr digital erhältlich sind, gibt es vereinzelt noch Lagerbestände und den Gebrauchtverkauf aus zweiter Hand. Nintendo bestätigte VGC außerdem, dass es weiterhin möglich sein wird, Download-Codes von Super Mario 3D All-Stars einzulösen. Wer das Game bereits besitzt und aus Versehen gelöscht hat, wird es auch nach dem Verkaufsstopp erneut herunterladen können.

Netflix hat diesen Monat ebenfalls bekanntgegeben, dass sie den furchtbar schlechten Cartoon zu Super Mario Bros. 3 aus dem Dienst nehmen werden (was nur aus historischer Sicht eine Schande ist). 1990 sind die insgesamt 26 Folgen ausgestrahlt worden, die lose auf dem gleichnamigen NES-Spiel basieren. Schade um diesen lustigen Blick zurück in eine Zeit, bevor Charles Martinets Stimme Mario in den Charakter verwandelte, den wir heute kennen und lieben.

Quelle: Nintendo Life.