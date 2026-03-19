Heute Europa-League-Spiele mit Zeiten und Ergebnissen aus der vergangenen Woche

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Das Hinspiel der Achtelfinalen der Europa League war in Bezug auf Tore nicht besonders spannend, aber das Gute ist, dass heute die meisten Begegnungen für das Rückspiel offen bleiben. Nur Ferencváros verließ Braga mit mehr als einem Tor im Rückspiel, doch er diente ihnen nicht viel, denn Braga besiegte sie am Mittwoch mit 4:0 in dem Spiel, das nach vorne vorgezogen wurde.

Die restlichen Spiele finden heute Nachmittag und Abend statt, wobei Genk, Porto, Midtjylland und Panathinaikos mit einem Tor in Führung gehen – reicht das aus, um die Qualifikation später heute zu bestätigen?

Zeiten für Europa-League-Spiele am Donnerstag, 19. März:



Freiburg gegen Genk (0-1): 18:45 CET, 17:45 GMT



Lyon gegen Celta (1:1): 18:45 CET, 17:45 GMT



Midtjylland gegen Nottingham Forest (1-0): 18:45 CET, 17:45 GMT



Aston Villa gegen Lille (1-0): 21:00 CET, 20:00 GMT



Porto gegen Stuttgart (2:1): 21:00 CET, 20:00 GMT



Real Betis gegen Panathinaikos (0-1): 21:00 MEZ, 20:00 GMT



Roma gegen Bologna (1-1): 21:00 MEZ, 20:00 GMT



Wer glaubst du, wird sich für das Viertelfinale der Europa League qualifizieren?