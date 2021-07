Heute bei GR Live: Vampire: The Masquerade - Bloodhunt (geschlossene Alpha)

Was kommt heraus, wenn man das Battle-Royal-Genre mit dem World-of-Darkness-Universum kreuzt? Die Antwort lautet Vampire: The Masquerade - Bloodhunt. Um eine bessere Vorstellung vom Spiel zu bekommen, begaben wir uns kürzlich für einen Anspielbericht ins abgeschottete Prag, in dem sich verschiedene Vampirklassen bekriegen, bis nur noch ein Vampir übrig ist. Das Ergebnis könnt Ihr hier nachlesen.

Dieses Wochenende veranstaltet Entwickler Sharkmob auf der Suche nach Feedback ein geschlossenes Alpha-Event. Eben diese Alpha-Version steht auch in der heutigen Folge von GR Live im Fokus. Folgt uns also ab 16 Uhr deutscher Zeit auf die blutgetränkten Straßen von Prag. Alles was Ihr tun müsst: die GR-Live-Homepage aufrufen.