Herzlichen Glückwunsch, Hidetaka "Swery65" Suehiro feiert heute seinen Geburtstag und gibt bekannt, dass er seit mehr als zwei Monaten nüchtern ist

Die Arbeit an Hotel Barcelona geht weiter und scheint eine therapeutische Wirkung auf den bekannten Hersteller gehabt zu haben.

Die White Owls von SWERY65 entwickeln die Idee von SUDA51 in Form eines loopbasierten Action-Slashing-Plattformers, der 2024 erscheinen soll.

Goichi Suda (Suda51) und Hidetaka Suehiro (Swery65) gelten als zwei der exzentrischsten Spieleentwickler Japans. Ersterer steckt hinter Titeln wie No More Heroes und...

Hotel Barcelona: Swery und Suda51 arbeiten an Terror und Extravaganz

am 24. Oktober 2019 um 17:58 NEWS. Von Stefan Briesenick

Da Deadly Premonition 2 und No More Heroes 3 in Sicht sind, schien es eigentlich abwegig, über weitere Projekte von Hidetaka "Swery65" Suehiro und Goichi "Suda51"...