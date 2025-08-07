Herdling kündigt Erscheinungsdatum der Switch an, Vorbestellungen ab heute möglich

HQ

Herdling, die neue Kreaturensammelgeschichte aus Okomotive und Panic, wird für Nintendo Switch zum gleichen Zeitpunkt veröffentlicht, an dem sie für Konsolen und PC erscheint. In nur wenigen Wochen werden wir mysteriöse Bestien durch eine raue Winterumgebung jagen.

Herdling wurde heute beim Indie World Showcase angekündigt und erscheint am 21. August für Nintendo Switch. Das ist zum Zeitpunkt des Schreibens in zwei Wochen. Vorbestellungen für das Spiel für Nintendo Switch sind ebenfalls ab heute möglich.

In Herdling führst, beschützt und knüpfst du Bindungen zu deiner Herde von Calicorns und nimmst sie auf eine emotionale Reise durch eine Welt, die lange verloren gegangen ist.